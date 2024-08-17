مصرع سيدة صدمتها سيارة في الدقهلية

لقيت سيدة مصرعها، بعد أن صدمتها سيارة على الطريق الدائري في المنصورة.

وتلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من الأهالي بوجود جثة سيدة متوفاة على الطريق الدائري في المنصورة.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وقوة من مباحث المديرية إلى مكان الحادث، وتبين وقوع الحادث في المنصورة الطريق الدائري أمام أكاديمية السلاب، وتصادم سيارة في سيدة تدعى "محاسن.ع،65 سنة"، من منطقة جديلة في المنصورة، وتم نقل الجثمان مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وعرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.