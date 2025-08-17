آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإنهاء حرب غزة

خرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع وسط تل أبيب يوم السبت للضغط من أجل مطالبهم بإنهاء حرب غزة وإبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية.

واستجاب عدة آلاف من الأشخاص لدعوة منتدى عائلات الرهائن، وفقا لما رصده مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). كما تم الإبلاغ عن مظاهرات في حيفا والقدس وبئر السبع.

وقالت عيناف زانجاوكر، التي ابنها متان هو واحد من 20 رهينة على قيد الحياة في قطاع غزة، للحشد:"غدا سنجعل البلاد تتوقف عن العمل". كانت تشير إلى إضراب مخطط له على مستوى البلاد اليوم الأحد.

وتابعت "ولن نتوقف غدا، ولن ننتظر (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو لإنهاء الحرب، بل سنأخذ ما هو حقنا".

ووفقا للتقويم اليهودي، يعتبر يوم الأحد أول يوم عمل في الأسبوع في إسرائيل.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن العائلات دعت إلى الإضراب للاحتجاج على قرار الحكومة بتوسيع الحرب في غزة بشن هجوم جديد بدلا من توقيع صفقة لإعادة المختطفين.

ولم تسفر أشهر من المفاوضات غير المباشرة بشأن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب عن أي نتائج.

ودفع نتنياهو مجلس الوزراء الأمني لاتخاذ قرار بالسيطرة على مدينة غزة والأحياء السكنية للاجئين في وسط قطاع غزة بالقوة العسكرية.

وعلى الرغم من المخاوف الأولية بشأن المخاطر التي يتعرض لها الرهائن الذين يعتقد أنهم هناك، بدأ الجيش في تنفيذ الخطط.

ولم يتم استبعاد الحل التفاوضي تماما بعد. ولا يوجد حاليا أي حديث عن استئناف المحادثات غير المباشرة التي يتوسط فيها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.

ومع ذلك، كانت هناك تقارير إعلامية متكررة عن اتصالات ومحادثات استكشافية تهدف إلى إعادة إطلاق عملية التفاوض.