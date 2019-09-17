الإمارات تشارك في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا

تشارك دولة الإمارات في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انطلقت أعماله في مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، أن الإمارات تستضيف على هامش المؤتمر العام فعالية "الذكرى العاشرة على البرنامج النووي لدولة الإمارات".. حيث تسلط الضوء على مستجدات البرنامج النووي والنظرة المستقبلية للبرنامج من الجانبين الرقابي والتشغيلي.

يترأس وفد الإمارات حمد علي الكعبي المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة ممثلين عن شركاء وطنيين في القطاع النووي مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

ويعد المؤتمر العام أرفع حدث رسمي لصنع القرار للوكالة الدولية ويتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء في الوكالة ويعقد في شهر سبتمبر من كل عام لمناقشة واعتماد برنامج عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وميزانيتها، فضلا عن مناقشة بعض المسائل التي تطرح على مجلس المحافظين والمدير العام للوكالة والدول الأعضاء.

ويلقى حمد الكعبي كلمة في الجلسة الرئيسية للمؤتمر العام يسلط فيها الضوء على العلاقة الوطيدة التي تربط الوكالة بالإمارات.

كما يتحدث عن مستجدات البرنامج النووي لدولة الإمارات حيث يجرى إنشاء أربع وحدات في محطة براكة للطاقة النووية ووصل مستوى إنجاز المشروع من حيث التشييد بشكل عام إلى 93 % مع الانتهاء من التشييد بالكامل للوحدة الأولى للمحطة.