علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على رحيل المدرب باتريس كارتيرون، ومحاولات البحث عن مدير فني جديد.

وكان كارتيرون قد فاجأ مسؤولي القلعة البيضاء برغبته في فسخ التعاقد وإنهاء مهمة تدريب فريق نادي الزمالك، مع الاستعداد لدفع الشرط الجزائي من أجل الرحيل لتدريب التعاون السعودي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "صُدمت من رحيل كارتيرون، النادي وفر له كل شئ، ونحن أغلقنا صفحته، الزمالك فائز ومن يرحل هو الخاسر أيًا كان اسمه، ولن يذكره التاريخ إلا بأنه مر على الزمالك".

وأضاف: "عرض علينا منذ أمس إلى اليوم حوالي 1500 سيرة ذاتية لمدربين جدد، اللجنة اجتمعت اليوم وتم طرح الأسماء وفتحنا باب الحديث مع 3 أو 4 مدربين، وبدأنا وضع احتياجاتنا الفترة المقبلة ونحن حددناها بانها بطولة إفريقيا وكأس مصر".

وأردف: "فيريرا وجاريدو مطروحان، والأول حقق نجاحات مع الفريق، وخلال أيام سيتم حسم المدرب الجديد".

واختتم: "المعايير المطلوبة في المدرب الجديد، نميل لمدير فني يعرف كيف يفوز ببطولة، وكل المدربين الذين تحدثنا معهم يعرفون اللاعبين والإمكانيات لدينا".