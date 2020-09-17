أطفال «أهل مصر» بمجمع الأديان

انطلقت أولى فعاليات مشروع أهل مصر "الدمج الثقافي" لأطفال المناطق الحدودية بمحافظتى الوادى الجديد والعاصمة، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بزيارة مجمع الأديان ومسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة.

تضمنت الجولة التعرف على رحلة العائلة المقدسة، وتاريخ حصن بابليون الذى بنى فى عهد الإمبراطور الروماني تراجان فى القرن الثاني الميلادى لحمايتهم من الغزوات، واحتميا به السيدة العذراء مريم والمسيح عليهما السلام أثناء رحلة العائلة المقدسة هربا من بطش حاكم فلسطين، وبعد انهيار الحصن بنيت كنيسة السيدة العذراء وسميت بالمعلقة، لأنها بنيت على برجين من أنقاض الحصن.

عند كنيسة أبى سرجة، أشارت إيمان شوكت مرشدة الجولة الى تاريخ الكنيسة، التى شيدت أعلى المغارة التى احتمت بها السيدة العذراء أثناء رحلة هروب العائلة المقدسة، لذا دوما ما يطلق على الكنيسة، اسم "المغارة" بالإضافة لوجود بئر ماء يرى من خلال شباك زجاجى فى أرضية الكنيسة، واختتمت الجولة فى ساحة مسجد عمرو بن العاص بإقامة العديد من الورش الفنية من وحى المكان تعكس سمات الوحدة الوطنية، حيث نفذ الفنان يحيى حسن ورشة فنية لتصميم وحدات زخرفية من الفن القبطي والعمارة الإسلامية، وفى ذات السياق نفذت الفنانة فاطمة التمساح ورشة فنون تشكيلية بالوان الفلوماستر تجسد اهم سمات الفن القبطى والعمارة الإسلامية وتعكس تأثر الاطفال بالزيارة، ومن منظور آخر نفذت ساره على جدارية كولاج باستخدام خامات متعددة من الخيش والخيوط والصلصال بعنوان "مصر مهد الأديان" تجسد مجمع علم مصر يحتضن دور العبادة من حوله سواء الكنيسه أو المسجد.

الجدير بالذكر أن مشروع أهل مصر الذى يستمر حتى 23 من سبتمبر الجارى باستضافة 30 طفل من الأسوياء وذوى القدرات الخاصة من محافظة الوادى الجديد مراكز "الداخلة، الخارجة، الفرافرة، بلاط، موط" و30 آخرين من العاصمة تتراوح أعمارهم بين 12 عام وحتى 15 عام.