أعلن نادي التعاون السعودي تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد رحيله الصادم عن الزمالك الذي يستعد للمشاركة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

كتب التعاون المشارك في دوري ابطال آسيا في الدوحة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» مساء الأربعاء «وقعت إدارة النادي مبدئيا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين قادمين، حيث سيتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب».

وأثارت تغريدة من محمد القاسم رئيس التعاون، صاحب المركز الثاني عشر الموسم الماضي في السعودية، غضب إدارة الزمالك حيث قال: «هذا التعاون يا ساده إلي يبيه (ما يريد) يصير وإلي يأمر عليه يتم».

واعتبر مرتضى منصور رئيس الزمالك في حديث تلفزيوني لبرنامج «أوضة اللبس» مع النجم السابق أحمد حسام «ميدو» أن ما حدث مع كارتيرون من التعاون غير مشروع مضيفا أن المدرب الفرنسي «كاذب وخائن وهرب من الزمالك، قفز من النافذة، أصر على أنه يعاني من أزمات نفسية نافيا أن يكون متعاقدا مع فريق آخر».

تابع منصور الذي حمل بقوة على رئيس نادي التعاون «كارتيرون طُرد من وادي دجلة والأهلي في مصر، هل يتعامل بهذه الطريقة مع الزمالك الذي احتضنه؟».

في المقابل، نفى التعاون أن يكون وزير الرياضة السعودي السابق تركي آل الشيخ قد تكفل بنفقات عقد المدرب الجديد «تكفلت إدارة النادي بكامل قيمتها المادية».

وكان الزمالك قَبِل استقالة كارتيرون، لاعب رين وليون سانت اتيان الفرنسي السابق، «لظروف خاصة» وعيّن طارق يحيى خلفا له بشكل موقت، وذلك بحسب ما أعلن رئيس النادي الأربعاء.

واتخذ كارتيرون (50 عاما) مساء الثلاثاء قرار الاستقالة من مهامه مع الفريق وفسخ عقده من طرف واحد، مع سداد الشرط الجزائي في عقده بقيمة 250 ألف دولار.

وحاول منصور خلال اجتماع جمعه بالمدرب الفرنسي الثلاثاء بحضور أعضاء مجلس الإدارة، إقناعه بالبقاء مع الفريق وزيادة راتبه الشهري، أو استكمال الموسم الحالي حتى نهاية مشواره في دوري أبطال إفريقيا، مع تنازل النادي عن الشرط الجزائي في العقد، إلا أن كارتيرون رفض العرض وأصر على الرحيل.

وتولى كارتيرون، المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2015 مع مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وصاحب الخبرة الكبيرة في الكرة الإفريقية، المهمة خلفا للصربي ميلوتين سريدويفيتش «ميتشو» في بداية الموسم الحالي، وقاد الزمالك للفوز بالكأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا في العاصمة القطرية الدوحة بنتيجة 3-1.

كما توج مع الزمالك بالكأس السوبر المحلية لموسم 2018-2019 على حساب الأهلي بطل الدوري بركلات الترجيح في العاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير الماضي، إضافة إلى قيادته الفريق للتأهل الى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يتواجه مع الرجاء البيضاوي المغربي.

وأوضح منصور أن كارتيرون أبلغه بأن ضغوط المباريات التي يتعرض لها الفريق حالياً في الدوري المصري هي السبب في رحيله.