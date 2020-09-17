يعد تنظيف ملابس الأطفال وحديثي الولادة من أهم الخطوات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحتهم وبشرتهم وعلى راحة الطفل بشكل عام، لذلك من المهم غسل ملابسهم لأول مرة قبل ارتدائها وليس بعدها، وذلك لأن هذه الملابس تتعرض للكثير من البكتيريا الضارة من قبل شرائها أو حتى في المنزل.

لذلك، نشر موقع "برينتينج" مجموعة من النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار عند غسل ملابس الأطفال:

1. يجب التحقق من ملصق العلامة التجارية للحصول على تعليمات الغسيل، حيث يمكن أن يساعد هذا على فهم نوع القماش والطريقة التي يمكن أن تتفاعل بها مع الغسيل.

2. يجب استخدام صابون غسيل غير كيميائي، حيث يمكن أن يؤدي استخدام المنظفات إلى إتلاف بشرة طفلك والتسبب في الحساسية، وقد يؤدي أيضا إلى جرح جلد الطفل، لذلك يجب التأكد من استخدام منظف ناعم على بشرة الطفل.

3. يمكن أن يساعد النقع المسبق لملابس الأطفال في الماء الساخن على قتل الكثير من الجراثيم، حيث يمكن أن تتراكم البكتيريا قبل الغسل، لذلك يجب نقع ملابس الأطفال في الماء الساخن قبل الغسيل لمدة 30 دقيقة.

4. يجب غسل ملابس الأطفال بشكل منفصل عن الأشخاص البالغين، وذلك لتجنب نقل البكتيريا الموجودة في الملابس الأخرى إلى تلك الخاصة بالطفل.

5. يجب الحرص على نقع ملابس الأطفال في ماء دافئ بعد الغسيل، حيث يضمن هذا قتل المنظفات والبكتيريا الأخرى المسببة للحساسية.

6. الحرص على أن تجف الملابس في الشمس أو الحرارة، حيث تعمل أشعة الشمس كمطهر طبيعي.

7. يوصي الأطباء بأهمية غسل ملابس الأطفال يدويًا بدلًا من الغسالة.

8. يجب تطهير وتنظيف اليدين قبل التعامل مع ملابس الأطفال، وذلك لأن يد الإنسان هي مصدر للبكتيريا.

9. يجب الحرص على استخدم خاصية الشطف مرتين؛ وذلك للتأكد من إزالة الصابون تمامًا من القماش وغسل البكتيريا، حيث تكون دورة الشطف الأولى بدون صابون، بينما تكون دورة الشطف والعصر الثانية بالماء فقط.