 وكيله: جروس لم يعتزل التدريب.. وهذا موقفه من العودة للزمالك - بوابة الشروق
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وكيله: جروس لم يعتزل التدريب.. وهذا موقفه من العودة للزمالك

إبراهيم سعيد
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 12:16 ص | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 12:16 ص

علق محمد حبشي وكيل المدرب السويسري كريستيان جروس على إمكانية عودة الأخير لتدريب الزمالك، خلفًا لباتريس كارتيرون.

وكان كارتيرون، فاجأ مسؤولي القلعة البيضاء برغبته في فسخ التعاقد وإنهاء مهمة تدريب الزمالك، مع الاستعداد لدفع الشرط الجزائي من أجل الرحيل للتدريب التعاون السعودي.

وقال حبشي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "لم يحدث أي تواصل ولا يوجد شيء لكي نتحدث فيه، ولا يوجد تواصل من أي نوع".

وأضاف حول إمكانية قبول جروس العودة للزمالك: "لم يحدث شيئًا لكي نتكلم، هو حاليًا في سويسرا، لو هناك مشروع يستحق التواجد به سيكون حاضرًا، غير ذلك لا".

واختتم: "جروس لم يعتزل التدريب هو في فترة راحة".


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