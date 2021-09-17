قال الإعلامي عمرو أديب، إن مجلس الأمن ليس جهة اختصاص لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.



وأضاف خلال برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن مصر ذهبت إلى مجلس الأمن للفت نظر العالم بالأزمة، وإطلاع المجتمع الدولي حول ما تمارسه إثيوبيا من تعنت واسع النطاق، وهو ما نجحت فيه مصر.



وأشار أديب إلى أن البيان الصادر عن مجلس الأمن غير مُلزم، لكنّه يدعو للتفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي للتوصُّل إلى اتفاق ملزم في وقت مقبول.



ولفت إلى أنّ هذا البيان، يمثّل وسيلة ضغط دولية، ويضع إثيوبيا تحت إحراج دولي في ظل ممارستها للتعنت في التعامل مع هذه القضية.



وكانت مصر قد رحّبت بالبيان الرئاسي الصادر اليوم عن مجلس الأمن، في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.



كما شجَّع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أي مسائل أخرى عالقة.