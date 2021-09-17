الكشف على 1508 مواطنين في قافلة طبية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية، بقرية أبو سعادة الكبرى التابعة لمركز كفر سعد، يومي الأربعاء والخميس، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيرس كورونا بسهولة ويسر، بعد التسجيل على الموقع، وتذليل جميع العقبات أمامهم، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، إلى توقيع الكشف الطبي على 1508 مواطنين، بالإضافة إلى تحويل 18 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ4 حالات، بالإضافة إلى إجراء 815 تحليلاً معمليا، و35 أشعة عادية، و18 للموجات الصوتية، بالإضافة إلى عيادة متنقله لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية.