دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة عامة للمجلس صباحية ومسائية يوم الإثنين المقبل لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة.

ودعا بري إلى جلسة عامة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل، وكذلك مساء اليوم نفسه، في قصر الاونيسكو في بيروت لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ أمس الخميس البيان الوزاري الذي سيتم تقديمه إلى المجلس النيابي لنيل الثقة على أساسه، بعد أقل من أسبوع على تشكيل الحكومة، وقرر أن يكون شعار الحكومة "معاً للانقاذ".

وتشكلت يوم الجمعة الماضي حكومة جديدة من 24 وزيراً، بينهم امرأة واحدة، برئاسة نجيب ميقاتي، خلفاً لحكومة حسان دياب بعد مرور عام وشهر على استقالتها.