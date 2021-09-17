محافظ دمياط: تمويل 1989 مشروعا حتى نهاية أغسطس الماضي

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تنفيذ 1989 مشروعًا ضمن المشروع القومي للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية "مشروعك"، بقيمة قدرها حوالي 312 مليون جنيه، منذ انطلاق المبادرة وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وأوضحت "عوض" توفير 510 فرص عمل تحت مظلة المشروع، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الشباب على العمل الحر، وتوفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذلك تبني وطرح المبادرات.

وأضافت أن المحافظة تسعى إلى تحقيق المزيد فى إطار هذا البرنامج، لفتح مجالات جديدة أمام الشباب، ومحاربة شبح البطالة، وتم توجيه كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة سُبل الدعم للمتقدمين والتيسير عليهم، والعمل نحو تحقيق الهدف من هذا المشروع.