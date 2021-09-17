إيطاليا: اجتماع مرتقب بشأن ليبيا في نيويورك بالتنسيق مع فرنسا وألمانيا

دي مايو: عدم إجراء الانتخابات الليبية قد يعرض البلاد لمرحلة جديدة من العنف

أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، اليوم، أن ايطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس حدثًا رفيع المستوى بشأن ليبيا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، مشدداً على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

وقال دي مايو في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "قلقون للغاية بشأن الوقت الذي يتقلص، بينما لا تتمكن الأطراف الليبية المختلفة من التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات والميزانية".

وشدد دي مايو على أن الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر في ليبيا يطلبها الشعب الليبي حيث يريد العودة للحياة الطبيعية، محذرا من أن عدم إجراء الانتخابات قد يعرض البلاد لمرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.

وكانت أمريكا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد أكدت في بيان مشترك، للأطراف الليبية على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها.

وأشار بيان الدول الغربية الخمس إلى أن القوانين المنظمة للانتخابات تأخرت، وعلى جميع الأطراف الفاعلة أن تعترف بأن الوقت حان لإطلاق واتمام الإطار الانتخابي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاهتمامات المشروعة للشعب الليبي من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة الخطوط التونسية استئناف رحلاتها انطلاقا من مطار قرطاج إلى مطاري معيتيقة وبنينة في ليبيا الخميس المقبل.

وأشارت الشركة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن الإجراء جاء تبعا لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا. وذكرت الخطوط التونسية جميع مسافريها بضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الصحي المعمول به والمتفق عليه.