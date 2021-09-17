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قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الإيطالية ستنفق حوالي 5ر3 مليار يورو (1ر4 مليار دولار) لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الذي يضرب مختلف الدول الأوروبية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن المصادر القول إن إقرار هذه المخصصات سيتم مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر إن حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي تدرس أيضا الخيارات المتاحة لتوفير حماية للأسر ذات الدخل المنخفض من أي زيادات جديدة في فواتير الطاقة.

ومن المحتمل تبني هذه الإجراءات ضمن الميزانية الجديدة في ديسمبر المقبل.

ومن بين الإجراءات المنتظرة إعادة تخصيص مباشر لجزء من حصيلة الضرائب لتقليل تكلفة الكهرباء بالنسبة للأسر الفقيرة.

وأنفقت إدارة رئيس الوزراء ماريو دراجي بالفعل حوالي 2ر1 مليار يورو (4ر1 مليار دولار) للتخفيف من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة في الربع الثاني من العام، ومن المقرر أن تستمر في استخدام نفس الآلية.

وخفض التدخل في تلك المرة الزيادة في أسعار الكهرباء من 20 % قبل تدخل الدولة إلى 9 % فقط.