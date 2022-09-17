فيوتشر يكشف حجم إصابة بوبو

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كشف عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، حجم إصابة محمد رضا بوبو، لاعب الفريق التي تعرض لها أمام بول بول الأوغندي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبدالظاهر السقا في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «بوبو غادر الملعب عقب الإصابة وتوجه للخضوع لأشعة في إحدى المستشفيات القريبة».

وأضاف: « كنا نخشى في البداية أنها تكون إصابة كبيرة مثل وتر أكيلس مثلا، لكن الأشعة أثتبت إصابته بكدمة في عضلة السمانة ولا يحتاج لوقت طويل من أجل العلاج والعودة».

وأكمل "الأهم هو التأهل والعبور للدور المقبل رغم خوض المباراة بكثير من الغيابات».

وأصيب بوبو في الدقيقة 35 وخرج من المباراة بعد تدخل الجهاز الطبي لفيوتشر ليعالج اللاعب ولكن سقط من جديد وطالب التغيير وبكى أثناء الخروج لصعوبة الإصابة.

وحسم فريق فيوتشر تأهله إلى الدور التمهيدي الثاني بعدما حقق الفوز على بول جينجا الأوغندي، بهدف دون رد.