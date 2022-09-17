أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنها لم تنظم أي حفل لخريجي دفعة 2021/2022 نهائيا سواء داخل أروقة الكلية او خارجها.

جاء ذلك تعليقا عما تردد عن تعرض طلاب الكلية لما أطلق عليها "عملية نصب"، بعد اتفاقهم مع إحدى شركات تنظيم الحفلات على تنظيم حفل تخرج، مقابل مبالغ مالية.

وقال بيان صادر عن الكلية، مساء الجمعة، إن الإدارة لم تحط علما بالحفل الذي أقامه بعض الخريجين خارج نطاق الكلية أو الجامعه ودون أي تنسيق مع أى مسئول على أى مستوى.

وأضاف البيان: "الكلية تأسف عما تردد حدوثه فى هذا الحفل من أعمال أو ممارسات لا تليق بصورة الكلية وخريجيها".

وأهابت إدارة الكلية، بالخريجين توخي الحذر، وأن تكون حفلات تخرجهم تحت مظلة الكلية والجامعة، وأن يتم ذلك بتنسيق مسبق مع مسئولى الكلية، لأن هذا ادعي أن يكون احتفالا لائقا بهم ولتشاركهم الكلية قيادة وأساتذة وجهازها الإداري سعادتهم بهذه اللحظة الفارقة في حياتهم بعد انتهاء دراستهم، ومع بدء أولى خطوات حياتهم العملية.