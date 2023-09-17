 أرسنال بالقوة الضاربة لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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أرسنال بالقوة الضاربة لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

محمد عاطف
نشر في: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 6:08 م | آخر تحديث: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 6:08 م

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الذي سيخوض مواجهة إيفرتون مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق إيفرتون نظيره أرسنال على ملعب جوديسون بارك، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: زينشينكو – ويليام ساليبا – بن وايت – جابرييل.

خط الوسط: ديكلان ريس – مارتن أوديجارد – فييرا.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي – إدوارد نيكيتا – بوكايو ساكا.


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