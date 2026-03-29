هجمات بالطيران المسير والصواريخ تطال مناطق متفرقة من العراق

أفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام عراقية بأن مدن ومناطق متفرقة من العراق تعرضت خلال الساعات الماضية وصباح اليوم الأحد لهجمات بالطيران المسير والصواريخ.

وذكرت المصادر، أن أحد مقار الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين تعرض لقصف بطائرة مسيرة وشوهدت سحب الدخان تغطي سماء المنطقة صباح اليوم كما تعرض مطار الحليوة في أطراف قضاء طوز خرماتو الذي يضم مقار للحشد الشعبي بين محافظتي كركوك وصلاح الدين لقصف بمسيرة.

وأوضحت أن أحد مقار اللواء 41 للحشد الشعبي في مدينة الموصل بمحافظة نينوي تعرض لهجوم بطائرة مسيرة أمريكية شمالي بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية فجر اليوم عن سقوط طائرة مسيرة شارع 42 في في ساحة الواثق بحي الكرادة دون وقوع إصابات.

وشهدت مدينتا أربيل ودهوك في إقليم كردستان هجمات عنيفة بالصواريخ والطيران المسيرة استهدف أحد مكاتب زعيم للحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني في منطقة "سره رش" في منتجع صلاح الدين بأربيل والقنصلية الأمريكية ومقار الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة التي تتخذ من مدن إقليم كردستان ملاذا لها.

من جانب آخر تعتزم هيئة الشعبي تنظيم مراسم تشييع لضحايا الحشد الذين قضوا في الهجمات التي تنفذها الطائرات الأمريكية ضد مواقع الحشد في مناطق متفرقة من العراق.