برشلونة يكتسح بيتيس بخماسية ويتصدر الدوري الإسباني

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اكتسح فريق برشلونة ضيفه ريال بيتيس 5 /صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر والذي يلعب غدا مع ريال سوسيداد، حيث بإمكانه استعادة الصدارة مجددا.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد بيتيس عند سبع نقاط في المركز التاسع.

وتقدم برشلونة عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 24، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 62 سجل فيران توريس الهدف الثالث لبرشلونة، فيما أضاف رافينيا الهدف الرابع في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة81 سجل جواو كانسيلو الهدف الخامس لبرشلونة.