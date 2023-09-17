بيلينجهام يقود هجوم ريال مدريد في التشكيل المتوقع أمام سوسيداد

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يستضيف ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة سوسيداد البرازيلي فينيسيوس جونيور للإصابة، واستمرار غياب تيبو كورتوا، أردا جولر، فيرلاند ميندي وإيدر ميليتاو للإصابة أيضًا.

ويتواجد ريال مدريد قبل مباراة اليوم في وصافة الليجا برصيد 12 نقطة، خلف برشلونة المتصدر ولديه 13 نقطة، في حين يأتي ريال سوسيداد في المركز الـ10 ولديه 6 نقاط.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ألابا، جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، كامافينجا.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو، جود بيلينجهام.