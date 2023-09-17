محافظ القليوبية يناقش إجراءات إنشاء كوبري مشاة بمحور الفريق العصار في شبرا الخيمة

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، اجتماعا بحضور وفد من كلية الهندسة بشبرا ومديري الإدارات الهندسية؛ لمناقشة إنشاء مشروع 2 كوبري مشاة أعلى محور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة.

وجرت مناقشة إنشاء مصعدين كهربائيين لكوبري منطقة الحرس الوطني أعلى خط السكة الحديد، على غرار إنشاء المصعد الكهربي لكوبري وأبور الثلج، وإنشاء سلمين حديدين لكوبري وأبور الثلج لتشغيله في الطوارئ وأثناء أعمال الصيانة.

- كلية الهندسة بشبرا انتهت بالفعل من التصميم والرسومات الهندسية لتلك الكباري

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ، أن كلية الهندسة بشبرا انتهت بالفعل من التصميم والرسومات الهندسية لتلك الكباري الموجودة بمحور الفريق العصار، وسيتم إنشاء كل كوبري بطول 40 مترا وعرض 6 أمتار واستغلال كل منهما لإنشاء 10 محال حضارية بمساحات صغيرة لاستغلال الكوبري بطريقة مقننة ومنع انتشار الباعة الجائلين به، وتنظيمه بشكل حضاري يضمن السيولة المرورية به ومنع المظاهر العشوائية.

وأكد المحافظ، أهمية تلك الكباري في تعزيز سلامة المواطنين مشيرا إلى أنه سيجري ترحيل كوبري المُشاة المُنشأ بالفعل حاليا الكائن بنزلة كوبري مسطرد بحوالي 200 متر لخدمة مناطق أكثر كثافة من الحالية، مع إضافة مصاعد كهربائية تيسيرا على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم.

واعتمدت التصاميم والرسومات الهندسية لتلك الكباري، والتي تم تصميمها من خلال أساتذة كلية هندسة شبرا، ومناقشة أماكن ارتكاز الكباري، حسب كثافة كل منطقة لخدمة أكبر عدد من المواطنين بطريق محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة.

وجرى اختيار أنسب المواقع من حيث الكثافة السكانية؛ لتسهيل عبور المواطنين، وتفعيل مُقترح إنشاء سلم خرساني ومصعد كهربائي للكوبري بتقنيات عالية ونسبة أمان كبيرة، مع توفير شركات للصيانة والتأمين؛ لتتناسب مع كثافة عدد المُشاة ومدى استيعاب عدد أكبر للمواطنين وطلاب المدارس، وتوفير محلات تجارية وشاشات إلكترونية ولوحات للإعلانات بواجهة حضارية متقدمة على جانبي الكوبري؛ للوصول إلى أفضل الحلول لخدمة أبناء شبرا الخيمة.

وفي السياق ذاته، ناقش المحافظ، إنشاء مصعدين كهربيين لكوبري الحرس الوطني في الجهتين على غرار السلم الكهربي الذي تم إنشاؤه لكوبري وأبور الثلج بمدينة بنها؛ للتخفيف على المواطنين.

ووجه المحافظ، بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد للبدء في إنشاء المشروع، واختيار موقع القواعد الخرسانية للمصعد في الأماكن المناسبة.

وشدد على ضرورة إنجاز الأعمال بأقرب وقت ممكن؛ لإدراج المشروع في خطة العام المالي الحالي، لاحتياج المواطنين الشديد إلى تلك المصاعد حيث تتسم المنطقة بكثافة عالية من المواطنين التي تعبر الطريق أعلى خط السكة الحديد.

وناقش المحافظ، تدعيم كوبري وأبور الثلج الكهربي الجديد بكوبري حديدي آخر للعمل به في أوقات الطوارئ وأثناء أعمال الصيانة.

ووجه المحافظ، القائمين على تنفيذ كوبري وأبور الثلج، بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال للتشغيل التجريبي لسلالم المُشاة الكهربائية.

وأكد سرعة التعاقد مع شركة الصيانة والتأمين للحفاظ على استمرار تشغيل السلالم بشكل مُستمر لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، موجها بسرعة البدء بعمل دراسة كاملة لإنشاء الكباري حسب كثافة كل منطقة، وعمل دراسة ميدانية من حيث كثافة المُشاة في أوقات اليوم المختلفة وأيام الأسبوع؛ لاختيار المُقترح الأمثل الذي يخدم المواطنين بشكل آمن.

وجاء الاجتماع، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أيمن الشهابي عميد كلية هندسة شبرا.