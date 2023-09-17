نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد المستشفى الجامعي بأسيوط

تفقد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، يرافقه الدكتور إبراهيم شعلان عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، والدكتور شريف مطاوع مدير عام المستشفى، والدكتور وليد صابر عضو المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، حيث تفقد الأقسام المختلفة بهدف الاطمئنان على حسن سير العمل بالمستشفى الجامعي، والاطمئنان على صحة المرضى والخدمات المقدمة لهم.

واستمع نائب رئيس الجامعة خلال الجولة، إلى المرضى أثناء جولته التفقدية للتأكد من تحقق الانضباط وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى رضائهم عن جودتها وتوفير الرعاية الصحية اللائقة بأهالي أسيوط وقراها.

وأوضح أن مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط تسعى إلى تقديم خدمة صحية متميزة لأبناء المحافظة وقراها المجاورة لخدمة المجتمع المحيط بها، وتستهدف توفير الرعاية الصحية لكل أبناء المحافظة لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.