مكارثي يعتبر حدوث إغلاق للحكومة الأمريكية هزيمة ذاتية للجمهوريين

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفين مكارثي، إنه يريد تجنب حدوث إغلاق لوكالات الحكومة الأمريكية، إذ من شأنه أن يقوض نفوذ الحزب في المفاوضات بشأن خفض النفقات التي يسعى إليها الجمهوريون.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مكارثي قال في برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على قناة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الأحد: "أريد التأكد أننا لن نغلق". وقال: "لا أعتقد أن ذلك فوزا من أجل الشعب الأمريكي، أعتقد قطعا أنه سيجعل موقفنا ضعيفا إذا أغلقنا".

ومع اقتراب الحكومة الاتحادية بشكل سريع نحو نهاية العام المالي في الثلاثين من سبتمبر الجاري، أشار الزعيم الجمهوري إلى وجود مؤشرات على حدوث تقدم بشأن تمرير مشاريع قوانين للإنفاق في مجلس النواب، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة.

كان بعض الجمهوريين في المجلس قد أشاروا الأسبوع الماضي إلى أنهم مقتنعون بأن الكونجرس لن يستطيع تفادي إغلاق جزئي للكثير من الوكالات أو حتى الوصول إلى اتفاق لتمديد التمويل الحكومي بشكل مؤقت.

ويؤدي إصرار مكارثي على تفادي حدوث إغلاق، إلى أن يضعه في صدام مع المحافظين بالحزب الجمهوري بمجلس النواب، ممن يدعون إلى تقليص الإنفاق، وفرض تدابير أمنية على الحدود ومطالب أخرى، يقول الديمقراطيون إنهم يعارضونها. وقال مكارثي اليوم: "لا أرى أبدا أحدا فائزا بحدوث إغلاق".