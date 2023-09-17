بولندا تمنع السيارات المسجلة في روسيا من دخول أراضيها

قال وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، اليوم السبت، إن بلاده لن تعد تسمح للسيارات المسجلة في روسيا بدخول أراضيها، في عقوبات مشددة على روسيا، وفقا لوكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي).

وتمدد هذه الخطوة تقييدا ينطبق بالفعل على الشاحنات المسجلة في روسيا.

يشار إلى أن بولندا هي آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تتقاسم حدودا مع روسيا تحظر المركبات القادمة من جارتها الكبرى، بعد أن فرضت دول البلطيق الثلاث وفنلندا حظرا مماثلا.

وذكر كامينسكي أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف الليل وسينطبق على جميع السيارات بدون استثناء، بغض النظر عما إذا كانت تستخدم لصالح أعمال تجارية أو لأسباب شخصية.

ونقلت الوكالة عن الوزير القول إن جنسية سائق السيارة أو المالك أو الركاب لاتمثل أي فرق أو اختلاف. وأوضح أن " القاعدة هي أن أي سيارة مسجلة في روسيا ليس لها الحق في دخول بولندا " .

يشار إلى أن مقاطعة كالينينجراد الروسية تشترك في الحدود مع بولندا.

وقال كامينسكي عن هذا الإجراء إنه "عنصر آخر للعقوبات ضد روسيا وسكان البلد الذي يشن حربا وحشية على أوكرانيا".

وأضاف أن الدولة الروسية تمثل تهديدا على الأمن الدولي.

