 غدا.. قافلة طبية مجانية بقرية ريحانة في أبوقرقاص المنيا ضمن حياة كريمة - بوابة الشروق
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غدا.. قافلة طبية مجانية بقرية ريحانة في أبوقرقاص المنيا ضمن حياة كريمة

ماهر عبدالصبور:
نشر في: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 4:45 م | آخر تحديث: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 4:45 م

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءاً من غد الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية ريحانة بمركز أبوقرقاص على مدار يومين متتاليين 18 و19 سبتمبر الجاري، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها: "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، لافتاً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، ومشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.


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