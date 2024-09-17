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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المتهمين بقتل عامل وإصابة شقيقه في الإسكندرية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن واقعة مقتل عامل وإصابة شقيقه بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية من إحدى المستشفيات بوصول عامل "متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم"، وشقيقه طالب "مصاب بجرح" - مقيمان بدائرة القسم - إثر "إدعاء مشاجرة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول (المتوفى وشقيقه) وطرف ثان (مالك محل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم - لوجود خلافات جيرة سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض مما أدى إلى حدوث إصابتهما والتى أودت بحياة أحدهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.