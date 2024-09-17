قيادي في البرلمان الأوروبي يطالب بإسناد تعيين المفوض الأوروبي لشئون الدفاع ليمين الوسط

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طالب رئيس تحالف يمين الوسط في البرلمان الأوروبي المعروف باسم (كتلة حزب الشعب الأوروبي) مانفريد فيبر، بإسناد تعيين مفوض الدفاع في المفوضية الأوروبية الجديدة لكتله البرلمانية.

وقال السياسي الألماني المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الدفاع هو قضيتنا الرئيسية.. لدينا ثروة من الشخصيات الجيدة والقوية.. أود أن نقوم بتعيين مفوض الدفاع بصفتنا كتلة حزب الشعب الأوروبي".

وأكد فيبر، ضرورة إنشاء سوق داخلية مشتركة للدفاع في أوروبا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال: "نحن بحاجة إلى المزيد من الكفاءة: يمكننا استثمار أموالنا بشكل أفضل إذا لم يعد لدينا 17 طرازا من الدبابات، ولكن بحد أقصى ثلاثة أو أربعة".

وتعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء، الإعلان عن فريقها الجديد أمام البرلمان الأوروبي.

وتم استحداث منصب مفوض شؤون الدفاع - ربما على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولتأكيد المفوضية الجديدة، يتعين الحصول على تأييد غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي.

وفي الماضي، تم بالفعل رفض بعض المرشحين غير المرغوب فيهم، وأحد المرشحين الذين يثيرون الاستياء في البرلمان حاليا هو الإيطالي رافاييل فيتو، وهو سياسي بارز في حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، ومرشح لمنصب نائب رئيس المفوضية.

وأعرب حزب الخضر في البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء هذا الأمر.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية للخضر تيري راينتكه: "منح منصب حساس لشعبوي يميني راسخ هو إشارة خاطئة تنم عن إزاحة خطيرة نحو اليمين".

وحذر رئيس الكتلة اليسارية في البرلمان الأوروبي مارتن شيردفان، من مزيد من التحول نحو اليمين، مشددا على أن هناك حاجة ماسة إلى تغيير السياسات.

وأعرب رئيس كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي رينيه ريباسي، عن تشككه بشأن ما إذا كانت كتلة حزب الشعب الأوروبي ستحقق للمفوضية "أغلبية في اتجاه اليمين".

وقال: "مع هذه المجموعة نادرا ما يمكننا العمل معا".

وفي المقابل، أيد فيبر تعيين فيتو في منصب نائب رئيس المفوضية، وقال: "إنه بانٍ للجسور. إنه بلا شك مناسب بشكل مثالي لتولي هذه الوظيفة"، مضيفا أنه يتعين على المفوضية أن تعمل على توحيد أوروبا، موضحا أنه لذلك يؤيد بوضوح تمثيل إيطاليا بشكل جيد في المفوضية.