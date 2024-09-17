إحباط هجوم متمردين في عاصمة مالي

أفاد تقرير للتلفزيون الرسمي في مالي، بأن متمردين مسلحين هاجموا مركز تدريب لقوات الدرك في العاصمة باماكو صباح اليوم، لكن الوضع الآن تحت السيطرة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بسماع دوي إطلاق نار خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم في باماكو عاصمة مالي. وقالت إن إطلاق النار سُمع في حي بانانكابوجو، مضيفة أن مصلين كانوا يتوجهون إلى المسجد لأداء صلاة الفجر عادوا عندما سمعوا دوي إطلاق النار.

وبدأ إطلاق النار حوالي الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش. وذكر بعض السكان أنه جاء من اتجاه المطار فيما قال آخرون إنه جاء من منطقة قريبة من مركز قوات الشرطة.

وأشار مصدر أمني إلى أن دوي إطلاق النار سُمع في عدة أحياء في باماكو، منها مناطق قريبة من المطار الدولي الرئيسي. وقال مصدر أمني آخر إن السلطات أغلقت المطار.