 إحباط هجوم متمردين في عاصمة مالي - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 1:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إحباط هجوم متمردين في عاصمة مالي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 1:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 1:05 م

أفاد تقرير للتلفزيون الرسمي في مالي، بأن متمردين مسلحين هاجموا مركز تدريب لقوات الدرك في العاصمة باماكو صباح اليوم، لكن الوضع الآن تحت السيطرة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بسماع دوي إطلاق نار خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم في باماكو عاصمة مالي. وقالت إن إطلاق النار سُمع في حي بانانكابوجو، مضيفة أن مصلين كانوا يتوجهون إلى المسجد لأداء صلاة الفجر عادوا عندما سمعوا دوي إطلاق النار.

وبدأ إطلاق النار حوالي الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش. وذكر بعض السكان أنه جاء من اتجاه المطار فيما قال آخرون إنه جاء من منطقة قريبة من مركز قوات الشرطة.

وأشار مصدر أمني إلى أن دوي إطلاق النار سُمع في عدة أحياء في باماكو، منها مناطق قريبة من المطار الدولي الرئيسي. وقال مصدر أمني آخر إن السلطات أغلقت المطار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك