خالد مشعل: حماس ستنتصر في الحرب وستلعب دورا حاسما بمستقبل غزة

- مشعل: الدمار الهائل في غزة ثمن يجب على الفلسطينيين أن يدفعوه من أجل الحرية

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج، والذي يقيم في الدوحة، إن «مسئولي حماس ليسوا في عجلة من أمرهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل بأي ثمن».

وشدد على أن الحركة التي دخلت في مفاوضات لوقف إطلاق النار منذ أشهر، مع إسرائيل عبر الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين، «لن تتخلى عن مطالبها الرئيسية بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة بشكل كامل».

وأضاف في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، اليوم الثلاثاء، أن «حماس ستحقق النصر في الحرب وستلعب دورا حاسما في مستقبل غزة».

وأكد أن «حماس لها اليد العليا في الصراع، إذ أنها استمرت في الصمود وأدخلت الجيش الإسرائيلي في حالة من الاستنزاف المستمر».

وأوضح أن «افتراض غياب حماس عن المشهد الغزاوي بعد انتهاء الحرب أمر خاطئ»، مؤكدًا أن «الفلسطينيين وحدهم سيقررون الترتيبات الخاصة بالقطاع».

واعتبر أن الدمار الهائل في غزة «ثمن» يجب على الفلسطينيين أن يدفعوه من أجل الحرية، مضيفًا: «قبل السابع من أكتوبر كانت غزة تموت ببطء وكنا في سجن كبير وأردنا التخلص من هذا الوضع».