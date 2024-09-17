جسم طائر مجهول يعبر الحدود اللاتفية من بيلاروس

قالت وزارة الدفاع اللاتفية في ريجا اليوم الثلاثاء إن جسما طائرا مجهولا انتهك المجال الجوي للاتفيا.

وهذه هي المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يتم فيها الإبلاغ عن حادث من هذا النوع في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضحت الوزارة أن الجسم المجهول اقترب من الحدود من بيلاروس المجاورة وقام بعبورها في منطقة كراسلافا بشرقى البلاد .

وجرى نشر طائرات اعتراضية تابعة لحلف الناتو تتمركز في قاعدة "ليلفاردي"، إلا أنها لم تتمكن من تحديد موقع أي أجسام مشبوهة في المجال الجوي اللاتفي.

ودعت السلطات اللاتفية المواطنين إلى الإبلاغ عن الأشياء أو الأنشطة المشبوهة على الحدود على الفور.

يذكر أن لاتفيا، مثل جارتيها في حلف الناتو إستونيا وليتوانيا، لا تمتلك طائرات مقاتلة خاصة بها. ويتناوب حلفاء آخرون في حلف الناتو على تأمين المجال الجوي لمنطقة البلطيق منذ عام 2004. وتقوم القوات الجوية الألمانية بتنفذ هذه المهمة حاليا، وقد نشرت عدة طائرات مقاتلة من طراز "يوروفايتر" في قاعدة "ليلفاردي".