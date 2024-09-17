 انفجار أجهزة اتصال بحوزة مقاتلين من حزب الله في لبنان نتيجة اختراق - بوابة الشروق
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انفجار أجهزة اتصال بحوزة مقاتلين من حزب الله في لبنان نتيجة اختراق

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 4:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 4:35 م

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بانفجار أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية.

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر أمنية تأكيدها إصابة ما لا يقل عن 10 من أعضاء حزب الله في لبنان بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها.

من جهته، قال مصدر أمني لـ"الجزيرة" إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بواسطة تقنية لاسلكية. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله قصف موقع الراهب الإسرائيلي بقذائف المدفعية، ومهاجمة مقر لقوة استطلاع من لواء جولاني 631 في ثكنة راموت نفتالي بسرب من الطائرات بدون طيار.

وأضاف حزب الله اللبناني في وقت سابق أيضاً أنه استهدف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في موقع الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابة مباشرة.

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