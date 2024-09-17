مختار جمعة يرد على فتوى اسرقوهم يرحمكم الله: هدم للدين والوطن ودعوة للإفساد

رد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، على "فتوى" أحد أستاذة العقيدة والفلسفة بالأزهر، والتي تبيح سرقة الكهرباء والغاز للمواطنين، بعد نشره فيديو على صفحته على "فيسبوك" بعنوان "اسرقوهم يرحمكم الله".

وقال خلال تصريحات لبرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر شاشة ""TEN إن عدم فهم اللغة والتأويل الفاسد للنصوص الدينية يمكن أن يؤدي بالناس إلى استباحة الدماء، مضيفا أن "هذا الإنسان خرج عن جميع السياقات الدينية والوطنية، وقوله (اسرقوهم يرحمكم الله)؛ لا يقره دين ولا وطنية ولا أخلاق".

واستنكر تأييد من وصفهم بـ"الأبواق التي لا نشاط لها " لهذه "الفتوى الفاسدة"، مستشهدا بحديث النبي عليه السلام "من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"، قائلا إن هذا الحديث يشمل أيضا من يؤول حديث النبي تأويلا فاسدًا.

وانتقد "الفتوى"، مشيرا إلى أنها تشوه صورة الإسلام، قائلا:" الدين يجرم أن تأخذ ما ليس لك بحق، والقانون والإنسانية والمروءة تجرم أن تأخذ ما ليس لك بحق؛ لكن السؤال هنا هو بيسرق مين ما هو بيسرقنا كلنا! المواقع تتقلب والدول باقية، ولكنه يهدم الدولة والدين".

وأضاف مستنكرًا: "أي دين هذا الذي يدعو لسرقة الدول؟ ماذا سيقول الغرب لو سمع هذه الدعوة وأنت تقول اسرقوا دولكم! يجب على أمثال هولاء أن يحاسبوا ويعالجوا الاثنين مع بعض؛ لأن هذه الدعوة ممنهجة للإفساد، نحتاج لتطبيق القانون بحزم، لأن مثل هذه الأفعال جريمة شنعاء بحق الدين والوطن، لا توجد أفضل منها صورة لتشويه الإسلام".

يذكر أن جامعة الأزهر أصدرت قرارا بإيقاف الدكتور إمام رمضان، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية التربية، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه.