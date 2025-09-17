أعلنت دار أوبرا دبي عن إحياء المطربة أنغام لحفل غنائي يوم 12 ديسمبر المقبل، ووصفت الجهة المنظمة الحفل بالقول "صوت مصر الفنانة أنغام في دبي أوبرا".

سيأتي هذا الحفل لأنغام بعد حفلين مقررين خلال سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل بين لندن وقطر، وهذه الحفلات تعيدها للساحة الفنية والغنائية مجدداً بعد وعكتها الصحية الأخيرة التي تعرضت فيها لمضاعفات شديدة في البنكرياس، وسافرت على إثرها إلى ألمانيا وأجريت جراحة خطيرة، ثم عادت بعدها إلى مصر وقضت فترة النقاهة في فيلتها بالساحل الشمالي، حسب تأكيدات أبنائها عبر حساباتهم الرسمية على انستجرام.

تم الإعلان عن أسعار تذاكر حفل دبي أوبرا، التي تبدأ أقل فئة فيه من 550 درهما إماراتيا، وصولاً لأعلى فئة التي تبلغ قيمتها 3500 درهم.

ومن المقرر أن تحيي أنغام حفلاً غنائياً في لندن في قاعة ألبرت رويال التاريخية الشهيرة يوم 23 سبتمبر الجاري، وتبدأ أسعار التذاكر فيه من 79 يورو وصولاً لـ255 يورو للتذكرة، وهذا الحفل يعد حدثاً مميزاً؛ نظراً لأنها المرة الأولى لأنغام التي تظهر فيها على خشبة هذا المسرح العريق، وهو ما يعد إضافة لمسيرتها الفنية.

وثاني حفل يحل موعده يوم 17 أكتوبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة على خشبة مسرح مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وتبدأ أسعار تذاكره من 375 ريالا قطريا، وصولاً لأعلى فئة التي تبلغ 2250 ريالا قطريا.