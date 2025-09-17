ضبط شخص تخصص بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في الإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص بالإسكندرية تخصص بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنشاء عنصر جنائي "حاصل على دبلوم" عدة حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي وانتحال صفات مختلفة للنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية تقديم خدمات لهم بمقابل مالي.

وجرى استهدافه وضبطه بمنطقة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واضطلاعه بإنشاء حسابات بأسماء وهمية لاستغلالها في نشاطه الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.