كولونيل متقاعد بسلاح الجو الأمريكي: القضاء على حماس أولوية إسرائيل قبل استعادة محتجزيها

قال الكولونيل المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي ريموند بأول، إن القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» أولوية لدى إسرائيل، حتى قبل استعادة محتجزيها.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ملف اليوم»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن القضاء على حماس داخل مدينة غزة «ممكن»، بفضل التفوق العسكري الإسرائيلي.

وأكمل: «ربما يستطيعون فعل ذلك، بفضل القوة الضاربة فيما يتعلق بالأسلحة والسيطرة الجوية، لكن السؤال الحقيقي هل يتمكنون من تحقيق الهدف على المدى الطويل، لاسيما في ظل التعرض لضغوط سياسية داخليًا وخارجيًا؟».

وفي سياق متصل، نوه أن الجيش الإسرائيلي ليس متحمسًا للعملية العسكرية في غزة، لأنها تعد من «أصعب وأسوأ» أنواع العمليات.

وذكر أن الوضع صعب ميدانيًا داخل غزة، كما أنه يتطلب الدخول إلى منطقة سكنية، وتجنيد عدد كبير من جنود الاحتياط، قائلًا إنه «صراع لا يرغب الجيش المضي قدمًا فيه».