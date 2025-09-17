استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق دمياط اليوم

شهدت أسواق محافظة دمياط، استقرارا في أسعار الخضروات والفاكهة، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، حيث بدت حركة الأسواق نشطة مقارنة بالأيام الماضية.

وأكد محمد عثمان، أحد تجار الخضروات والفاكهة بدمياط، أن أسعار الخضروات بدمياط جاءت على النحو التالي، الطماطم من 5 إلى 25 جنيهًا، الخيار من 5 جنيهات إلى 25 جنيهًا، البطاطس من 10 إلى 15 جنيهًا، البصل الأحمر 20 جنيهًا، البصل الأصفر 10 جنيهات، الكوسة من 15 إلى 25 جنيهًا، الليمون من 20 إلى 30 جنيهًا، البامية من 50 إلى 70 جنيهًا، الثوم من 80 إلى 140 جنيهًا، الباذنجان من 10 إلى 15 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكرنب بين 40 و60 جنيهًا وفقًا للحجم.

أما أسعار الفاكهة، فسجل البلح السعودي 70 جنيهًا، وتراوحت المانجو بين 40 و70 جنيهًا بحسب النوع، فيما استقر التين من 50 إلى 60 جنيهًا، والعنب من 45 إلى 60 جنيهًا، والكمثرى من 40 إلى 50 جنيهًا، بينما وصلت أسعار الجوافة إلى من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.