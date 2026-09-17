واصلت جامعة الإسكندرية تعزيز حضورها في التصنيفات الأكاديمية والبحثية الدولية، بعد إدراجها في 12 تخصصا علميا ضمن نتائج تصنيف شنجهاي للتخصصات العلمية "GRAS" لعام 2026، مع تحقيق تقدم لافت في تخصص التمريض، واستمرار تخصص طب الفم والأسنان ضمن أفضل 150 جامعة عالميا للعام الثالث على التوالي.

ووفق بيان جامعة الإسكندرية اليوم، شملت التخصصات المدرجة في تصنيف شنجهاي 2026: "العلوم الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، وطب الفم والأسنان، والتربية، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية، وعلوم وتكنولوجيا الأجهزة، والرياضيات، وهندسة التعدين والمعادن، والتمريض، والصيدلة، والصحة العامة، والعلوم البيطرية".

وحقق تخصص التمريض تقدما ملحوظا في التصنيف، بعدما جاء ضمن الفئة 51–75 عالميا في نسخة 2026، مقارنة بالفئة 101–150 عالميا في تصنيف 2025، ليحتل المركز الأول بين الجامعات المصرية والعربية والأفريقية وفق نتائج التصنيف.

كما حافظ تخصص طب الفم والأسنان بجامعة الإسكندرية على وجوده ضمن الفئة 101–150 عالميا للعام الثالث على التوالي، بما يعكس استمرارية الحضور الدولي للتخصص.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أن النتائج التي حققتها الجامعة في تصنيف شنجهاي 2026 تعكس الجهود المتواصلة للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز القدرة التنافسية لكليات الجامعة وتخصصاتها على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن استمرار تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية يأتي ثمرة لدعم البحث العلمي، وتشجيع النشر الدولي المتميز، وتعزيز التعاون والشراكات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في ترسيخ مكانة جامعة الإسكندرية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعد تصنيف شنجهاي للتخصصات العلمية "GRAS" من التصنيفات الدولية المتخصصة التي تقيس أداء الجامعات في التخصصات الأكاديمية المختلفة، استنادا إلى مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالبحث العلمي والنشر الأكاديمي والتأثير العلمي والتعاون الدولي وغيرها من المؤشرات التي تعكس مستوى التميز والتنافسية في كل تخصص.

وتعكس نتائج تصنيف شنجهاي 2026 استمرار جامعة الإسكندرية في تعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي دوليا، مع الحفاظ على مواقعها المتقدمة في عدد من التخصصات وتحقيق تقدم ملحوظ في تخصص التمريض.