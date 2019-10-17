 رئيس الوزراء الياباني يزور المناطق المتضررة جراء إعصار هاجيبيس بشمال البلاد - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الياباني يزور المناطق المتضررة جراء إعصار هاجيبيس بشمال البلاد

أ ش أ
نشر فى : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 11:58 ص | آخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 11:58 ص

زار رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، المناطق المتضررة بشمال البلاد جراء إعصار هاجيبيس، متعهدًا بأن الحكومة ستقدم الدعم اللازم لتعافي المنطقة.

وقال آبي - حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الخميس: "من المحتمل أن يتم تأجيل الموكب الملكي احتفالًا بتنصيب الإمبراطور ناروهيتو المقرر الثلاثاء المقبل؛ لإتاحة الوقت للحكومة للتعامل مع الكارثة"، مؤكدًا دعمه للمنطقة وسكانها لحين الانتهاء من إعادة الإعمار.

ولا زالت جهود البحث والإنقاذ مستمرة حتى اليوم لانتشال العالقين بالمناطق الجبلية المغمورة بالمياه، ووصلت حصيلة الضحايا حتى الآن إلى 77 قتيلًا.

يُشار إلى أن إعصار (هاجيبيس) قد ضرب شمال ووسط اليابان نهاية الأسبوع الماضي، مصحوبًا بهطول أمطار تاريخي تسبب في فيضان الأنهار وغمر وتدمير وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

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