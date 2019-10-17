إنقاذ رجل دخل قفص أسد في حديقة حيوان هندية

دخل شخص قفص أسد بالغ وجلس أمامه وجهًا لوجه في حديقة حيوان دلهي اليوم الخميس، قبل أن ينقذه عاملو الحديقة.

ويظهر مقطع مصور للواقعة الرجل وهو يجلس بهدوء ويحملق في عيني الأسد. وأكد أحد عاملي حديقة الحيوان صحة الفيديو لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

ووصفت الشرطة الرجل بأنه يبدو أنه غير متزن عقليا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. ومن غير الواضح كيف دخل الرجل القفص، وأنقذه العاملون.

وقال أنيش اندهيريا، رئيس منظمة وايلد لايف كونزرفاشن تراست، لشبكة تلفزيون نيودلهي (ان دي تي في): "أسد بهذا الحجم يمكن أن يقتل إنسانًا في غضون 15 ثانية". وتسعى هذه المنظمة لحماية النمور نظرًا لأنها إرث طبيعي هندي.