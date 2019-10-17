الكرملين: قادة 47 دولة أفريقية يؤكدون مشاركتهم في قمة «روسيا-أفريقيا»

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن رؤساء 47 دولة أفريقية أكدوا مشاركتهم في قمة (روسيا - أفريقيا) المرتقبة خلال الشهر الجاري في سوتشي.

وأضاف بيسكوف - في بيان اليوم الخميس - :"أن هناك 8 اتحادات ومنظمات رئيسية للتكامل الأفريقي ستشارك أيضًا في القمة".

يُذكر أن قمة (روسيا - أفريقيا) ستعقد برئاسة مشتركة للرئيس المصري ورئيس الاتحاد الأفريقي عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يومي 23 و24 أكتوبر الجاري في منتجع (سوتشي) جنوب روسيا.

وكان الكرملين قد ذكر، في وقت سابق، أن هذه القمة ستبحث آفاق علاقات روسيا مع بلدان القارة الأفريقية، وتطوير التفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية، مع التركيز على مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

يُذكر أنه تم توجيه دعوات إلى قادة جميع دول القارة الـ54، والقائمين على كبريات الاتحادات والمؤسسات الإقليمية الأفريقية.