نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

قال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، اليوم الخميس، أن تمويل أهداف التنمية المستدامة، رغم تمثيله تحديًا، إلا أنه يمثل فرصة للبنوك للعمل فى نطاق أوسع عبر الحدود، ويدفعهم للابتكار والتكيف والتطور للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع لتحقيق الشمول المالى.

وأكد محمود محيى الدين، خلال اجتماع رفيع المستوى بين اتحاد المصارف العربية ومجموعة البنك الدولى أن مفهوم الشمول المالى أبعد من مجرد حسابات بنكية ولكن يشمل ما يتعلق بالادخار من الأسر غير المقيدة بالبورصة وتخصيص الموارد لتسهيل الحصول على التمويل إلى القطاعات غير المقيدة بالخدمات والمحرومة مثل المدن خارج العواصم والمرأة.

وفى إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، استضاف الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولى البنوك من العالم العربى الاجتماع رفيع المستوى مع اتحاد المصارف العربية ومجموعة البنك الدولى، وحضر الاجتماع كبار صانعى السياسات، والرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وكبار ممثلى المنظمات الدولية لمناقشة التحديات والفرص فى تمويل أهداف التنمية المستدامة فى العالم العربى.

وشارك فى الجلسة الرئيسية، فريد بلحاج، نائب الرئيس الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ورياض سلامة، محافظ بنك لبنان، وسيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس للشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وميرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، وناجى بن حسين، المدير الإقليمى للتمويل والقدرة التنافسية والابتكار بالبنك الدولي، والسيد عدنان يوسف، الرئيس والمدير التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية، البحرين.

وناقش المشاركون التحديات والفرص التى يمثلها التحول الرقمى، وكيف تتكيف البنوك العربية مع هذه التغييرات، وكيف يمكن لهذه التغييرات أن تساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذكرت حالات النجاح لأنواع من الإصلاحات السياسية والتنظيمية التى عملت بشكل جيد لتشجيع المزيد من التمويل الشامل والمستدام والتدابير التى يمكن أن تتخذها البنوك لدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة فى العمليات المصرفية الأساسية.

وكرم اتحاد المصارف العربية الدكتور محمود محيى الدين بإهدائه درع الاتحاد وإصدار خاص من مجلة الاتحاد عن برامج 2030 للتنمية المستدامة.

وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، وستعقد فعاليات الاجتماعات في واشنطن