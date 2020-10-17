كبير المفاوضين البريطانيين يطلب من نظيره الأوروبي عدم القدوم إلى لندن يوم الاثنين

أعلن "داونينغ ستريت"، أن ديفيد فروست كبير المفاوضين البريطانيين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طلب من نظيره الأوروبي ميشيل بارنييه عدم القدوم إلى لندن يوم الاثنين.

وتحدث ديفيد فروست إلى ميشيل بارنييه بعد أن قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن المملكة المتحدة لا يمكنها مواصلة المفاوضات دون تغيير جوهري في موقف الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم بوريس جونسون: "لذلك لا أساس للمفاوضات من يوم الاثنين في لندن".

وأضافت الحكومة البريطانية أن الرجلين اتفقا مع ذلك على استئناف مناقشاتهما في بداية الأسبوع، في محاولة لكسر الجمود بشأن المحادثات التجارية بين بروكسل ولندن.