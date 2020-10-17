بايدن ينتصر على ترامب في معركة المشاهدات التلفزيونية

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فاز نائب الرئيس السابق جو بايدن، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معركة التقييمات التلفزيونية، بحسب بيانات "نيلسن" التي أوردتها شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية يوم الجمعة.

وقالت الشبكة إن عدد مشاهدي بايدن بلغ 13.9 مليون مشاهد على قناة "أيه.بي.ٍسي" التابعة لوالت ديزني مساء الخميس.

واستقطب ترامب 13 مليونا عبر قنوات "إن.بي.سي" التابعة لشركة كومكاست وقناتي الاشتراكات التابعتين لها "إم.إس.إن.بي.سي" و"سي.إن.بي.سي".

ويمكن تعديل الأرقام في وقت لاحق من يوم الجمعة.

وتم تحديد موعد اللقاءات التلفزيونية في وقت الذروة بعد إلغاء مناظرة كان من المفترض إقامتها في نفس الوقت.

وانسحب ترامب من المناظرة بعد أن قال المنظمون إنها ستكون افتراضية لتقليل مخاطر الإصابة بكورونا.

وعلى قناة "أيه.بي.سي" ​​هاجم بايدن طريقة تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا، فيما دافع ترامب على قناة "إن.بي.سي" عن أسلوب تصديه للفيروس وعن سلوكه الشخصي.

وتعرضت "إن.بي.سي" لانتقادات بسبب تحديد موعد ترامب في نفس التوقيت مع بايدن بعد أن كانت "أيه.بي.سي" حددت بالفعل موعدها مع المرشح الديمقراطي، مما اضطر الناخبين لاختيار المرشح الذي سيشاهدونه على الهواء مباشرة.