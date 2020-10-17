الصين تكتشف فيروس كورونا النشط على أسطح عبوات للأغذية المجمدة

أعلن المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه اكتشف وجود فيروس نشط لكورونا على السطح الخارجي لأحد مكونات عبوات تغليف الأغذية المجمدة، مضيفا أن ذلك أظهر إمكانية انتقال الإصابة عبر هذه الأسطح الملوثة، وفقًا لتقرير بثته شبكة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الصينية " سى سى تى في ".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن تقرير المحطة القول إنه تم العثور على فيروس كورونا المستجد في عبوات المواد الغذائية المجمدة في مدينة تشينجداو الساحلية الواقعة في مقاطعة شاندونج.

وأوضحت الوكالة أن التقرير لم يحدد أصل ومنشأ هذا المنتج.

وأعلنت مدينة تشينجداو، تسجيل عشرات من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الشهر الحالى، معظمها يرتبط بمستشفى يتم فيه علاج المسافرين المصابين القادمين من الخارج.

وذكرت الصين عدة مرات في الأشهر الأخيرة أن البضائع المجمدة المستوردة تحمل مخاطر إعادة إدخال فيروس كورونا إلى البلاد.