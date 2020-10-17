النتائج الأولية للانتخابات العامة في نيوزيلندا: تقدم حزب رئيسة الوزراء

أغلقت مراكز الاقتراع في نيوزيلندا، اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الانتخابات العامة، حيث أظهرت النتائج الأولية تقدم حزب العمال بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها جاسيندا أردرن.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، أنه مع فرز 10% من الأصوات، حصل حزب العمال على 50% منها مقابل حصول حزب المعارضة الرئيسي "الحزب الوطني" على 26% فقط.

وتشير استطلاعات الرأي إلى توقع فوز أردرن إذ يتقدم حزبها (العمال) الليبرالي بفارق كبير في الاستطلاعات عن (الحزب الوطني) المحافظ الذي تقوده جوديث كولينز.

ويسعى حزب العمال للحصول على ولاية ثانية مستندا إلى نجاح أردرن في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، في حين ترى جوديث كولينز زعيمة الحزب الوطني أنها الأجدر لمعالجة التحديات المالية لفترة ما بعد الجائحة.

وكان قد تم تأجيل الانتخابات لمدة شهر بعد ظهور حالات عدوى جديدة بفيروس كورونا في مدينة أوكلاند؛ ما أدى إلى حدوث إغلاق ثان في أكبر المدن النيوزيلندية.