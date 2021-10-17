اليابان تقرر السماح للذكور الشباب بالاختيار بين لقاح فايزر وموديرنا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، أنه سيتم تخيير الشباب الذكور في البلاد بين لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأحد - أن هناك آثار جانبية تظهر على الذكور من لقاح موديرنا حيث سبب حالات نادرة من التهاب عضلة القلب والتهاب الغشاء الخارجي للقلب عند الذكور في سن الشباب بشكل خاص.

وأشارت الوزارة، إلى أنه حتى 3 أكتوبر الجاري ومن بين كل مليون ذكر تلقوا لقاح موديرنا، أفيد بحدوث مثل هذه الآثار الجانبية عند 28.8 شخصا من الذكور تحت سن العشرين و25.7 شخصا من الذكور في العشرينات من العمر وكان هذا أعلى مقارنة بمتلقي لقاح فايزر.

وأضافت أن الشباب الذكور الذين تلقوا لقاح موديرنا في جرعتهم الأولى يمكنهم التحول إلى فايزر في جرعتهم الثانية.