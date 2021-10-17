وزارة الرياضة السعودية تعلن السماح بحضور الجماهير في الملاعب بكامل طاقتها الاستيعابية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية السماح بحضور الجماهير في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات، ابتداء من اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "دخول الجماهير الرياضية للملاعب والمنشآت الرياضية سيكون مقتصرا على الأشخاص الذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح لكورونا معتمد من وزارة الصحة بالمملكة، ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمُستَثنين بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا) ووفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المطبقة وارتداء الكمامة داخل المنشأة".

وأكدت وزارة الرياضة أن "هذا القرار سيكون خاضعا للمراجعة الدورية وفقا لما يردها من الجهات المختصة، وبناء على المستجدات المحلية والدولية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس الأول الجمعة أن المملكة ستخفف إجراءات كورونا اعتبارا من اليوم الأحد، بعد الانخفاض الكبير في عدد الإصابات اليومية والتقدم الملحوظ في عمليات التطعيم.