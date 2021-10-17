هاني رمزي يكشف سر توقف الجزء الثاني من «غبي منه فيه»

قال الفنان هاني رمزي، إنه يتمنى تصوير جزء ثاني من فيلم غبي منه فيه، بناءً على رغبة الكثير من الجماهير بعد أن حقق الجزء الأول نجاح كبير.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فيلم غبي منه فيه الجزء الأول كان متعب جدًا رغم أنه كان بسيط.

وأوضح خلال حواره مع قناة صدى البلد، أن سبب توقف الجزء الثاني يرجع لعدم اكتمال السيناريو قائلا: «صعب علينا بعد وفاة حسن حسني وطلعت زكريا ولكن هذا هو القدر».

وتابع هاني رمزي: «إذا كان هناك جزء ثاني ربما تكون قصة جديدة مع أحداث جديدة وأتمنى أن يعجب الناس إذا وجدنا سيناريو جديد يليق بعد نجاح الجزء الأول».