عبداللطيف لـ«الشروق»: عودة معسكرات العمل مرة أخرى.. وبدء تنظيم مخيمات الجوالة أول نوفمبر المقبل

أكد مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، طايع عبداللطيف، أن الوزارة والجامعات مستعدة لعقد الانتخابات الطلابية خلال الفصل الدراسى الحالى طبقًا للائحة الطلابية المنظمة الصادرة بقرار من وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار، مشددا على أنه لا تغيير عن السنوات الماضية بشأن التنظيم.

وأوضح لـ«الشروق»، أنه سيتم عقد ملتقى لرؤساء الاتحادات الطلابية الجدد ونوابهم فى جامعة أسوان خلال ديسمبر المقبل، مشيرا إلى وجود توجيهات بعقد ندوات تثقيفية لرفع وعى طلاب الجامعات وزيادة الانتماء على مدار العام الجامعى، وأنه سيتم عقد الندوات فى الكليات بدلا من الجامعات خلال العام الجارى لتعظيم الاستفادة وتوسيع دوائر الإتاحة للطلاب.

ونوه إلى وجود تكليف بعودة معسكرات العمل مرة أخرى والتى تهتم بالاستفادة من الطلاب فى أعمال معينة بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وأنه سيتم بدء المعسكرات بالتصدى لحملة قطع الأشجار واستبدالها وإحلالها بواسطة الطلاب حيث سيتم زراعة الزيتون والمانجا وبعض الأشجار المثمرة فى الجامعات على أن تكون تلك الأشجار عهدة لديهم.

وأعلن بدء عقد معسكرات الجوالة أول نوفمبر المقبل، والتوسع فيها بالإضافة إلى إنشاء المخيمات الطلابية، فضلًا عن استمرار فاعليات الأنشطة الإلكترونية ومنها مسابقة المواهب الذهبية لذوى القدرات نظرًا لصعوبة التحرك والتنقل لهم.

وذكر أنه توجد تكليفات بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى بشأن استمرار احتفالات 6 أكتوبر حتى بداية الشهر المقبل، وأنه من المقرر أن يتخللها حملات تبرع بالدم والبلازما وفاعليات رياضة وثقافة وفنية وندوات عسكرية وتنظيم ملتقى للاحتفال بذكرى فى العريش، وتعميم أفلام وثائقية وأفلام دراما وقصص حقيقية عن 6 أكتوبر على الجامعات بعد الحصول عليها من الشئون المعنوية.

وقال إن وزارة التعليم العالى تعمل على إعداد جدول زيارات طلابية إلى المصانع ومناطق المشروعات ومتحف الحضارة ومنطقة الجلالة والعاصمة الإدارية لما لها من تأثير عال عند الطلاب، موضحا أنه سيتم تدشين ملتقى لجامعات الدلتا فى جامعة الزقازيق خلال الفصل الأول، ومسابقة رياضية بجامعة جنوب الوادى، وعودة العمل بمراكز الفنون وعودة ورشها داخل الجامعات.