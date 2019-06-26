 التعليم: استلام الكتب المدرسية للفصل الأول بعد سداد نصف المصروفات - بوابة الشروق
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التعليم: استلام الكتب المدرسية للفصل الأول بعد سداد نصف المصروفات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 8:33 م | آخر تحديث: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 8:33 م

أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية، أكدت فيه أنه يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة.

وفعّلت الوزارة، القرار الخاص بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم بالإضافة إلى ما ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين يندرجون تحت فئات الإعفاءات من المصروفات الدراسية يجوز لهم التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن وتسليمه إلى الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة؛ لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات.

وأكدت الوزارة أن مسئول المالي بالمدرسة سيعد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التي تندرج تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية؛ لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

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